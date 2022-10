Avviate le indagini: oltre 150 persone morte nella calca

Una squadra di agenti di polizia ed esperti forensi del governo è arrivata nel quartiere di Itaewon, a Seul, per il sopralluogo nell’area in cui sono morte più di 150 persone per la calca che si è creata durante i festeggiamenti di Halloween. La polizia sudcoreana sta indagando su ciò che ha causato la tragedia. La calca si è creata in uno stretto vicolo a Itaewon, un popolare quartiere della vita notturna, con testimoni e sopravvissuti che hanno parlato di un caos “infernale” di persone che cadevano l’una sull’altra “come tessere del domino”. La polizia ha lanciato una task force di 561 membri per approfondire i dettagli della tragedia, ha affermato il Ministero dell’Interno e della sicurezza in un comunicato. Gli agenti stanno analizzando i filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza e i relativi video pubblicati sui social media.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata