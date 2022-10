Gli altri due operai hanno riportato ferite minori e sono riusciti a liberarsi dalle macerie

(LaPresse) Un operaio edile è morto e altri due sono rimasti feriti mercoledì a causa del crollo di un ponte in costruzione nel Missouri nordoccidentale. Gli operai stavano versando il cemento per il ponte quando è caduto, secondo quanto riferito dai funzionari della Contea di Clay. Il ponte, che stava sostituendo un ponte più vecchio, attraversava il Carroll Creek in un’area rurale vicino a Kearney. Gli altri due operai hanno riportato ferite minori e sono riusciti a liberarsi dalle macerie.

