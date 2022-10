Almeno 11 morti nelle ultime 24 ore: sotto assedio le regioni di Zaporizhzhia, Donetsk, Kharkiv, Kherson e Dnipropetrovsk

Gli attacchi russi in Ucraina nelle ultime 24 ore hanno ucciso 11 civili e ferito altre 14 persone. Lo rende noto il vice capo dell’ufficio del presidente Kyrylo Tymoshenko su Telegram, come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni militari regionali ucraine le bombe russe hanno causato nelle ultime 24 ore cinque morti nella regione di Donetsk, due morti e due feriti in quella di Zaporizhzhia. Un civile è rimasto ferito dall’esplosione di una mina nella regione di Kharkiv, mentre a Kherson si contano due morti e tre feriti. Al bilancio si aggiungono due persone uccise e quattro rimaste ferite nella regione di Dnipropetrovsk.

