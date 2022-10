È successo in Oregon: una vittima, diversi i feritii

(LaPresse) Maxi-tamponamento in Oregon, negli Stati Uniti, per colpa della nebbia: coinvolti circa 60 veicoli, tra cui 20 semirimorchi. Nell’incidente una persona è morta, diversi i feriti. (NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE)

