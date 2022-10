Durante il meeting dovrebbe incontrare il presidente turco Erdogan per discutere di Ucraina

(LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin è giunto in Kazakistan per il vertice del Cica (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia): incontrerà alcuni tra i massimi leader e funzionari dei paesi asiatici ed ex sovietici. Il Cremlino ha comunicato, all’inizio di questa settimana, che Putin e il presidente turco Erdogan dovrebbero incontrarsi durante il vertice per discutere della guerra in Ucraina.

