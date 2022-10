Le parole dello scrittore e giornalista marocchino

“La Francia ha fatto scelte che si sono rivelate, nel corso degli anni, sbagliate e dannose per il Paese e i suoi interessi, nel campo della cooperazione internazionale, soprattutto verso l’Africa, almeno dall’elezione di Emmanuel Macron per il primo mandato nel 2017”. E’ quanto dichiara il giornalista e scrittore Taieb Dekkar. Secondo Dekkar la Francia starebbe “perdendo terreno in Africa, nella sua ex zona di influenza, l’Africa francofona. Il Gabon, che ha subito ricatti e pressioni, si è rivolto al Commonwealth e ha adottato l’inglese come seconda lingua ufficiale del Paese, seguito dal Ruanda e presto da diversi altri Paesi tra le sue ex colonie”.

“La Francia – avrebbe detto Dekkar – non sembra aver rinnovato i parametri della sua cooperazione e del suo partenariato con l’Africa, mentre altri nuovi partner asiatici, americani e russi stanno arrivando sul continente, portando nuove offerte e formule di cooperazione”.

E poi continua: “Inoltre, alcuni Paesi stanno abbandonando la francofonia per entrare nel Commonwealth. Ai loro occhi, il mondo anglosassone offre maggiori prospettive e opportunità di emancipazione e sviluppo: Gabon, Ruanda, Burkina Faso… La stessa disattenzione viene commessa nei confronti del Marocco, che ha più aziende francesi dei suoi vicini, la più grande comunità francese, il maggior numero di scuole francesi, il maggior numero di turisti, un numero significativo di pensionati ma anche di cittadini francesi che hanno scelto di stabilirsi in Marocco, un maggior numero di ristoranti, caffè e persino pasticcerie e panetterie francesi”.

La Francia “ha contemporaneamente ridotto i visti a favore dei marocchini” spiega Dekkar.

“Dall’indipendenza del Marocco, un Paese che ha più di mille anni e che ha mantenuto relazioni diplomatiche con i grandi imperi francesi, le relazioni tra i due Paesi hanno conosciuto intermezzi tumultuosi e sfortunati e aree di disaccordo” spiega “Come ha detto giustamente un collega marocchino, il Marocco è una monarchia molto antica, che si basa più sul tempo e sulla durata che sulla congiuntura, o più precisamente su mandati presidenziali limitati nel tempo. Ma, a mio avviso, i miei connazionali sono eccessivamente allarmati dalle restrizioni francesi sui visti – scrive – I marocchini devono reagire in modo dignitoso e orgoglioso di fronte a questi ricatti e mercanteggiamenti”.

