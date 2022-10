Il presidente ucraino Zelensky: "Ridurre consumo elettricità per evitare arresti di emergenza"

A seguito del massiccio attacco missilistico delle truppe russe, 11 importanti infrastrutture in otto regioni e a Kiev sono state danneggiate. Alcune aree erano sono ancora senza elettricità. Il ripristino dell’elettricità e dell’acqua nelle città colpite è in corso. Lo riferisce la portavoce della polizia ucraina Maryana Reva, come riporta Suspilne.

Interrotta esportazione elettricità

L’Ucraina è costretta ad interrompere l’esportazione di elettricità a causa degli attacchi missilistici russi agli impianti energetici. Lo ha afferma in una nota il ministero dell’Energia ucraino, come riporta Unian. “Gli attacchi missilistici di oggi, che hanno colpito i generatori termici e le sottostazioni elettriche, costringono l’Ucraina a sospendere le esportazioni di elettricità dall’11 ottobre 2022, al fine di stabilizzare il proprio sistema energetico”, ha spiegato il ministero dell’Energia di Kiev.

Zelensky: “Ridurre consumo elettricità”

“È importante ridurre il consumo di elettricità dalle 17:00 alle 22:00. Ciò alleggerirà il carico sul nostro sistema di alimentazione e ridurrà la necessità di arresti di emergenza. Teniamo duro. Stiamo lavorando. Uniamoci. Solo così supereremo tutte le prove”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi alla popolazione dopo gli attacchi russi su Kiev e altre regioni ucraine.

