Migliaia di persone alla tradizionale parata sulla Quinta Strada

Gli statunitensi di orgine italiana hanno celebrato le loro origini nella tradizionale parata di Columbus Day, andata in scena a New York. Sulla Quinta Strada migliaia di persone hanno preso parte alla festa con bande musicali, carri e bandiere tricolori e a stelle e strisce. Era presente anche la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul. Nella ricorrenza viene commemorata la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, con lo sbarco avvenuto il 12 ottobre 1492. Il Columbus Day viene festeggiato il secondo luned√¨ di ottobre.

