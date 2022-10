Freddato con un'arma da fuoco da un ex studente nel campus di Tucson

Un professore dell’Università dell’Arizona, negli Stati Uniti, è stato ucciso con un’arma da fuoco all’interno del campus universitario. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui il responsabile – un ex studente – è stato arrestato. L’omicidio è avvenuto all’interno del campus universitario principale dell’università a Tucson. La polizia non ha identificato la vittima ma ha fornito informazioni in merito al presunto responsabile dell’omicidio, che si era dato alla fuga ed è stato catturato al termine di una caccia all’uomo durata circa quattro ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata