Un uomo ha aperto il fuoco facendo una strage, poi si è ucciso

Più di 30 persone, la maggior parte bambini, sono morte dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un centro di assistenza all’infanzia nel nord-est della Thailandia. Secondo le autorità, la sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio nel centro della città di Nongbua Lamphu in un asilo. L’aggressore ha ucciso 30 persone prima di togliersi la vita. Secondo i media thailandesi, l’uomo armato ha usato anche dei coltelli nell’attacco e poi è fuggito dall’edificio. Diversi media locali hanno identificato l’assalitore come un ex tenente colonnello della polizia della regione, ma non ci sono state conferme ufficiali immediate.

