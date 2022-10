Era stato ricoverato a causa di dolori al petto

L’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato dimesso dall’ospedale di Gerusalemme dove era stato ricoverato ieri a causa di dolori al petto. Netanyahu si era sentito male nel corso di una funzione in sinagoga per il giorno del digiuno ebraico dello Yom Kippur. E’ stato sottoposto a visite mediche ed è rimasto in osservazione per la notte. L’ospedale ha reso noto che i risultati dei controlli sono risultati normali.

