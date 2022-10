Decine di manifestanti si sono ritrovati davanti alla sede del Ministero degli Esteri

Alcune decine di manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del Ministero degli Esteri dell’Ecuador a Quito per unirsi alle proteste per la morte della 22enne sotto la custodia della polizia morale iraniana. I manifestanti hanno tenuto cartelli e scandito slogan per mostrare il loro sostegno alle manifestazioni in corso in tutto l’Iran alla luce della morte di Mahsa Amini.

