L’ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace ha incontrato oggi il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Mosca citato dalle agenzie russe. “Sono state discusse l’attuale situazione dei rapporti della Russia con l’Occidente collettivo e le modalità per superare le tensioni internazionali”, riporta il ministero in una nota.

