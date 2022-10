Le vittime partecipavano a una festa di matrimonio. Una ventina le persone tratte in salvo

Almeno 25 morti nel nord dell’India, in un incidente stradale avvenuto la sera di martedì 4 ottobre nel distretto di Pauri dello Stato di Uttarakhan. Un bus che trasportava fra 40 e 50 passeggeri, tutti partecipanti a una festa di matrimonio, è caduto in un burrone. Una ventina le persone tratte in salvo.

