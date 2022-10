L'ex capo della Cia a un summit sulla sicurezza in Polonia

(LaPresse) – Il generale David Petraeus è intervenuto a un summit sulla sicurezza in Polonia ed è tornato sulle sue dichiarazioni in merito al fatto che ci sarà una risposta americana se la russia userà armi nucleari in Ucraina. “Al momento non ci sono indicazioni in tal senso. Detto questo io ho ipotizzato solo che se accadesse, gli Stati Uniti e i loro alleati potrebbero intervenire con armi convenzionali in Ucraina per rendere la già disastrosa situazione dei russi ancora più catastrofica”, ha detto l’ex capo della Cia.

