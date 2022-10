Oltre settemila persone evacuate

Thailandia centrale e settentrionale in piena emergenza a causa delle pesanti inondazioni causate delle forte piogge. Il Paese era già in ginochio dopo il passaggio, settimana scorsa, della tempesta tropicale Noru, trasformatasi in depressione tropicale. Con il fiume Moon che continua a straripare, più di 7.000 persone sono state trasferite in 60 rifugi messi a disposizione dalla città e le autorità hanno dichiarato che il livello dell’acqua continua a salire. I soccorritori si sono mossi nell’acqua alta fino alla vita per aiutare i residenti a evacuare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata