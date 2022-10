Il videomessaggio del presidente ucraino

“Finché non risolvete tutti il problema con” Vladimir Putin, “colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questa guerra insensata per la Russia contro l’Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo dei capri espiatori, per non ammettere che questa guerra sia un errore storico per la Russia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio serale. “Hanno già iniziato: cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di fallimenti… Questa è la prima campana che dovrebbe essere ascoltata a tutti i livelli del governo russo”, aggiunge.

