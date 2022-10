Il corpo del 27enne è stato ritrovato vicino a un alto edificio nella città di Krasnodar

Il rapper russo Ivan Petunin, noto come Walkie, si è suicidato ieri nella città russa meridionale di Krasnodar per evitare di andare a combattere in guerra in Ucraina. È quanto riporta il ‘Daily Mail’ e la notizia viene riferita anche dalla testata bielorussa Nexta. Il Daily Mail riporta che il corpo del 27enne è stato ritrovato vicino a un alto edificio su Congressnaya Street dopo che il giovane aveva registrato un videomessaggio pubblicato sul suo account Telegram in cui diceva che non voleva uccidere per nessun ideale.

Secondo quanto riporta ancora il Daily Mail, Petunin in precedenza aveva prestato servizio nell’esercito russo ed era stato curato in un ospedale psichiatrico. “Se state guardando questo video, allora non sono più vivo. Non posso assumermi il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio. Non sono pronto a uccidere per nessun ideale”, ha detto nel messaggio ai fan. Secondo Nexta, inoltre, ha detto che a suo parere presto la Russia arruolerà tutti senza eccezioni.

