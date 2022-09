Il video della Guardia Costiera degli Stati Uniti

Un video, condiviso dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, mostra un equipaggio che salva giovedì quattro persone, un cane e tre gatti da un’area intorno all’isola di Sanibel, nel sud-ovest della Florida. I soccorsi su e intorno all’isola sono stati per lo più effettuati per via aerea all’indomani del passaggio dell’uragano Ian.

