Palco in piazza rossa con la scritta "Insieme per sempre"

La Russia sembra prepararsi a celebrare l’annessione dei territori occupati in Ucraina dopo i referendum dei giorni scorsi nelle repubbliche autoproclamate dai filo-russi. Da oggi, in piazza Rossa, diversi operai sono al lavoro per la montare un palco nel cuore della capitale russa. Si ritiene che il palco possa essere utilizzato per i festeggiamenti dei risultati delle voto. Uno degli striscioni sul palco infatti ha lo scritta: “insieme per sempre”.

