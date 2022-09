Le immagini aree riprese dalla Guardia Costiera statunitense

L’uragano Fiona ha lasciato dietro di sé morte e distruzione a Porto Rico. Sono almeno due le vittime sull’isola caraibica, mentre la maggior parte degli abitanti è rimasta senza elettricità e acqua corrente. Un video della Guardia Costiera degli Stati Uniti con le riprese aeree dell’isola è servito per valutare i danni e determinare come e dove le agenzie federali e locali potranno intervenire per aiutare la gente. Nelle ultime ore l’uragano Fiona ha colpito le Isole Turks e Caicos come una tempesta di categoria 3. Secondo l’Hurricane Center, è probabile che Fiona, avvicinandosi nei prossimi giorni alle Bermuda, si trasformerà in un uragano di categoria 4.

