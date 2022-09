La 22enne è stata arrestata e picchiata a morte perché indossava male il velo

Continuano senza sosta le proteste in Iran dopo l’uccisione di Masha Amini, la 22enne arrestata dagli agenti della “polizia morale” e picchiata a morte perché non indossava correttamente il velo da cui le fuoriusciva una ciocca di capelli. Non solo manifestazioni per le strade, il dissenso si è spostato anche sui social dove sono decine le donne iraniane che hanno postato video in cui si tagliano i capelli o bruciano l’hijab. La giovane è stata uccisa mentre era in vacanza a Teheran con la famiglia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata