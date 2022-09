L'ex star del calcio a capo chino davanti al feretro

Per ore in coda, poi a Westminster Hall per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. C’era anche l’ex star del calcio David Beckham, venerdì, tra la folla che ha voluto omaggiare la defunta sovrana. Lunedì a Londra i funerali di stato.

