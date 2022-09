La protesta di una voce fuori dal coro durante la visita del sovrano a Cardiff: "I contribuenti pagano 100 milioni per te"

Prima contestazione per Carlo III. Durante la sua visita in Galles, mentre salutava la folla che lo osannava, un uomo dietro alle transenne lo ha chiamato per nome prima di protestare. “Lottiamo per riscaldare le nostre case e dobbiamo pagare per la tua parata. Il contribuente paga 100 milioni per te. Non sei il mio re”. La voce fuori dal coro si è sentita chiaramente. Il sovrano, dopo aver ascoltato il contestatore, lo ha liquidato con un secco “Oh”.

