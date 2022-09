Il presidente francese Macron vuole che venga riaperta nel 2024, in tempo per le Olimpiadi di Parigi

Alla vigilia delle Giornate Europee del Patrimonio, sono state diffuse le immagini dei progressi della ricostruzione della Cattedrale di Notre-Dame, mentre continua il delicato compito di restaurare il monumento simbolo. L’impalcatura per la ricostruzione della guglia è alta 100 metri e pesa 600 tonnellate. Situata sull’Ile de la Cite, nel centro di Parigi, la cattedrale gotica è tra le più famose del Medioevo ed è stata costruita sulle rovine di due chiese precedenti. L’incendio dell’aprile 2019 ha avvolto Notre-Dame e ne ha fatto crollare la guglia. Il presidente francese Emmanuel Macron vuole che la cattedrale venga riaperta nel 2024, in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi.

