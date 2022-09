La donna ha fatto scherzosamente riferimento ai piccoli incidenti con l'inchiostro avuti dal monarca

Una penna “Just in case” (per ogni evenienza) quella regalata da una suddita a Re Carlo III durante la sua visita a Cardiff, in Galles. Il riferimento della donna ai piccoli incidenti con l’inchiostro avuti dal monarca in Irlanda del Nord e che sono diventati virali grazie ad alcuni video pubblicati in rete. E il Re ha sorriso dopo aver ricevuto il dono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata