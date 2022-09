Accolti da due ali di folla nella cattedrale di Llandaff

Il re Carlo III e Camilla, la regina consorte, sono arrivati ​​in Galles per una visita ufficiale e per partecipare a una funzione nella cattedrale di Llandaff a Cardiff in ricordo della Regina Elisabetta. Carlo e la moglie sono stati accolti da due ali di folla.

