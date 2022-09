Anche una ventina di feriti a Quetzaltenango

(LaPresse) Almeno nove morti e una ventina di feriti in Guatemala, nella calca che si è formata a un concerto all’aperto a Quetzaltenango, organizzato per celebrare i 201 anni di indipendenza del Paese. Secondo le ricostruzioni, mentre la band rock guatemalteca Bohemia Suburbana chiudeva lo spettacolo, alcuni partecipanti sono rimasti schiacciati quando hanno provato ad andare via, mentre altri cercavano di entrare.

