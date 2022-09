La Russia sta affrontando un'”aggressione finanziaria e tecnologica”, ma la “guerra lampo economica contro il Paese non ha funzionato”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Tass. “Voglio sottolineare ancora una volta che la Russia sta affrontando con sicurezza le pressioni esterne, e in effetti, si potrebbe dire, l’aggressione finanziaria e tecnologica di alcuni paesi. Le tattiche della guerra lampo economica, l’assalto su cui contavano, non hanno funzionato, questo è già ovvio per tutti, e anche per loro”, ha detto Putin, aggiungendo che in Russia “sono state prontamente attuate misure di protezione efficaci, sono stati lanciati meccanismi a sostegno delle industrie chiave, delle imprese portanti e delle piccole e medie imprese”. Il presidente russo Vladimir Putin ha anche affermato che le azioni dei paesi occidentali ostili contro la Russia sono “poco professionali, impulsive e imprevedibili, il che significa che dovremmo lavorare di più nella nostra logica, mantenere l’iniziativa”.

