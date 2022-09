La Ceremony of the Keys ad Holyroodhouse

Il Re Carlo III ha ricevuto le chiavi della città di Edimburgo. La cerimonia, nella sede del Parlamento locale scozzese di Holyrood, davanti a un reparto Royal Regiment of Scotland per gli onori militari di rito. La cosiddetta Ceremony of the Keys rappresenta la consegna delle chiavi della città al nuovo monarca, che in quanto re del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, eredita la storica corona della Scozia oltre a quella dell’Inghilterra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata