Più di 660.000 persone, tra cui donne e bambini, vivono in case di fortuna

Le squadre di soccorso dell’esercito pakistano hanno continuato le operazioni in varie parti della provincia pakistana del Sindh, poiché la regione meridionale rimane una delle aree più colpite dalle mortali inondazioni monsoniche. Le inondazioni del fiume Indo in aumento e del lago Manchar nella provincia del Sindh rappresentano ancora una minaccia per Dadu, un distretto nel sud dove i soccorritori che utilizzano le barche stavano evacuando gli abitanti del villaggio in luoghi più sicuri. Più di 660.000 persone, tra cui donne e bambini, vivono in campi di primo soccorso e in case di fortuna dopo che le inondazioni hanno danneggiato le loro abitazioni in tutto il paese e le hanno costrette a trasferirsi in luoghi più sicuri.

