In un video pubblicato dalle forze armate ucraine sui social media, si vedono dei soldati in posa con la bandiera ucraina a Hoptivka. “L’11 settembre Hoptivka è passata sotto il controllo delle Forze Armate dell’Ucraina” gridano gli uomini del video “il 130° battaglione manda i suoi saluti a tutto il popolo ucraino”. L’azione di Kiev per recuperare le aree occupate dalla Russia nella regione di Kharkiv ha costretto Mosca a ritirare le sue truppe per evitare che venissero circondate, lasciando dietro di sé un numero significativo di armi e munizioni in una frettolosa ritirata mentre la guerra è giunta al suo 200° giorno.

