Il 19 settembre a Westminster i funerali di Stato

Al via l’ultimo viaggio di Elisabetta II prima della sepoltura. ll feretro della regina ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral. In giornata è atteso a Edimburgo, dove lunedì sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Martedì la bara verrà portata a Londra in aereo: i funerali di Stato il 19 settembre a Westminster Abbey.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata