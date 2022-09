La bara ha lasciato Balmoral domenica mattina

Il feretro di Elisabetta II in viaggio da Balmoral a Edimburgo. In migliaia si sono radunati per le strade di Aberdeen, in Scozia, per rendere l’ultimo omaggio alla regina, scomparsa giovedì a 96 anni. Ali di folla hanno accompagnato il passaggio del corteo funebre.

