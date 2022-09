Il nuovo sovrano sarà proclamato formalmente re sabato 10 settembre

Re Carlo III e Camilla, la regina consorte, hanno lasciato Balmoral venerdì e sono partiti dall’aeroporto scozzese di Aberdeen per tornare a Londra. Il Re sale al trono in un’epoca di incertezza sia per il Paese che per la monarchia stessa. Carlo, che è diventato sovrano subito dopo la morte della madre, sarà poi formalmente proclamato re in una cerimonia speciale sabato 10 settembre.

