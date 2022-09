Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov sulla morte della sovrana britannica: "E' sempre stata trattata con rispetto in Russia"

“Non credo che la regina avesse un posto nel cuore dei russi. E’ stata tratta con rispetto in Russia, come in altre parte dei mondo”. Lo ha affermato Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che poi ha parlato della possibile partecipazione di rappresentanti russi ai funerali: “Non è stata resa nota la prassi protocollare. Dovrebbe essere annunciato dalla corte reale o dalle autorità britanniche”.

