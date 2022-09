Il presidente francese ha voluto rendere omaggio alla sovrana scomparsa all'età di 96 anni

“Avvertiamo tutti un senso di vuoto”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in un videomessagigo attraverso il quale ha voluto rendere omaggio alla regina Elisabetta, scomparsa ieri a 96 anni. “Milioni di persone in tutto il mondo hanno visto le immagini della sua incoronazione e sono state immediatamente affascinate da questa giovane leader che già mostrava tanta forza e coraggio. Il coraggio della vita segnata dalla guerra e presto il coraggio di sostenere, da un secolo all’altro, i valori della libertà e della tenacia. Le sue parole rare e potenti, la sua incrollabile dignità l’hanno resa un simbolo costante del Regno Unito”, ha detto Macron, aggiungendo che la Francia è “grata per il profondo affetto” per il Paese. “Elisabetta II padroneggiava la nostra lingua, amava la nostra cultura e toccava i nostri cuori. – ha detto ancora Macron – Per voi era la vostra regina. Per noi era La Regina. Per tutti, resterà con noi per sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata