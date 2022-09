A fare da padrona di casa la console italiana Allegra Baistrocchi che ha evidenziato come l'Italia sia in prima linea nel settore spaziale

Una celebrazione del ‘Made in Italy’ negli Stati Uniti e nel Metaverso. È LoveITDetroit, il festival organizzato dal consolato italiano e dedicato alla creatività del nostro Paese che attraverso una serie di eventi si sviluppa nella città americana durante tutto il mese di settembre. Padrona di casa la console Allegra Baistrocchi, che ha sottolineato come, tra i tanti aspetti positivi dell’Italia, c’è anche quello di essere in prima linea nel settore spaziale.

