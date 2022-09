Le immagini delle bodycam della polizia

La polizia di SImi Valley, in California, è intervenuta in una casa della cittadina per cercare di cacciare un orso che si era introdotto in giardino. Gli agenti sono stati chiamati dal proprietario dell’abitazione, che si è rifugiato con suo figlio in una camera da letto quando ha visto l’orso arrivare. Hanno poi lanciato le chiavi agli ufficiali che sono entrati dalla porta principale e hanno spaventato l’orso. Secondo i racconti dei proprietari, mentre era in giardino l’orso ha mangiato una torta e rovistato nei secchi della spazzatura

