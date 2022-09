È arrivato alla parata nella classica Rolls Royce presidenziale nera, con la fascia sul petto, accompagnato dalla first lady Michelle e alcuni bambini

Jair Bolsonaro ha aperto a Brasilia la parata militare che ha dato il via alle celebrazioni per il bicentenario dell’Indipendenza del Paese. Scortato da un carro armato, Bolsonaro è arrivato alla parata nella classica Rolls Royce presidenziale nera, con la fascia presidenziale sul petto, accompagnato dalla first lady Michelle Bolsonaro, e alcuni bambini. La coppia ha sorriso e salutato il pubblico mentre avanzava attraverso l’Esplanade dei Ministeri. Bolsonaro è quindi sceso dal mezzo e ha proseguito a piedi, avvicinandosi alle migliaia di persone assiepate per seguire la parata militare, a cui si sono uniti diversi trattori con a bordo seguaci del presidente.

