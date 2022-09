Così il ministro degli esteri russi parlando della missione Aiea nella centrale nucleare

(LaPresse) “Stiamo facendo di tutto affinché la centrale sia sicura, che funzioni in sicurezza, e perché la missione dell’Aiea realizzi tutti i suoi piani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in merito alla missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

