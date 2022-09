“La situazione rimane piuttosto critica. C’è il rischio di interruzioni, che è molto forte, poiché già metà dei nostri Stati membri è interessata in tutto o in parte da interruzioni. E di conseguenza, 13 Stati membri sono stati parzialmente o completamente tagliati fuori dal Gas russo”. Lo ha affermato la vice direttrice generale della Direzione generale Energia della Commissione europea, Mechthild Wörsdörfer, in audizione alla Commissione industria del Parlamento europeo. “Nord Stream 1 è da ieri 31 agosto per tre giorni in manutenzione. Quindi non ci sono flussi di Gas dalla Russia alla Germania e stiamo anche osservando l’impatto di questo. C’è una buona notizia in tutto ciò, ovvero lo stoccaggio e il riempimento dello stoccaggio del Gas, la media dell’Ue dell’80%. Alcuni sono ancora tra i 60 e i 70%”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata