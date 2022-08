La madre di William e Harry morì il 31 agosto 1997 in un incidente d'auto

(LaPresse) ‘Déjà 25 ans’: Parigi rende omaggio a Lady Diana a 25 anni dalla sua morte. Una delle principesse più iconiche del Regno Unito, madre di William e Harry, morì il 31 agosto 1997 in un incidente d’auto nella capitale francese, vicino al Pont de l’Alma, dove sono stati deposti fiori e fotografie in sua memoria. “Volevamo fosse la nostra Regina, è la nostra Regina” dice una donna arrivata per commemorarla, con le lacrime agli occhi.

