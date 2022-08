I visitatori vengono ancora al caffè per rendere omaggio alla sua cliente più famosa

(LaPresse) Le pareti interne del Cafe Diana, che si trova vicino al Kensington Palace di Londra, sono tappezzate da decine di foto dei sorrisi di Lady Diana. “Mi ricordo di quando veniva qui da noi, poi tornò anche in veste ufficiale – spiega Abdul Daoud, titolare del locale, a 25 anni dalla morte della principessa – A volte mi sembra sia ancora qui con noi, anche se so che la realtà è un’altra. Ho dei flashback”. Quando servì alla principessa una tazza di cappuccino, rovesciò la bevanda perché gli tremavano le mani. Venticinque anni dopo la sua morte, i visitatori vengono ancora al caffè per rendere omaggio alla sua cliente più famosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata