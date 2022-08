Eni: passa da 27 a 20 milioni di mc

Sospese le forniture di gas russo all’Ue tramite il gasdotto Nord Stream. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti. Lo stop di tre giorni era già stato annunciato dal colosso dell’energia russo Gazprom, secondo cui la sospensione delle forniture è necessaria per effettuare i lavori di manutenzione sull’unica unità di compressione rimasta in funzione.

“Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi”. Lo comunica Eni sul suo sito. Eni “si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom”.

