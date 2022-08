Entrambe le cliniche dove si è recata potrebbero essere chiuse entro la fine del mese, come conseguenza dell'annullamento della Roe vs Wade

(LaPresse) Quando Monica Eberhart, 23 anni, mamma di tre bambini e residente in Ohio, ha scoperto di essere incinta ha deciso immediatamente di voler abortire. La sua scelta ha però implicato l’attraversamento di diversi Stati negli Usa, per via della caduta della sentenza della Corte Suprema Roe vs Wade. Eberhart era incinta alla 10ma settimana quando ha dovuto viaggiare prima fino a Dayton e poi fino a Indianapolis, nell’Indiana, per ricevere assistenza all’aborto. “Non posso assolutamente avere un altro figlio, né dal punto di vista finanziario né da quello mentale” ha spiegato la 23enne alle telecamere di Ap, che hanno seguito il suo viaggio. Entrambe le cliniche dove Eberhart si è recata potrebbero essere chiuse entro la fine del mese, come conseguenza dell’annullamento della Roe vs Wade: “Abbiamo avuto più pazienti del solito in questo periodo” spiega una dottoressa, Katie McHugh. Lo staff delle cliniche si è detto pronto ad aiutare le donne fino all’ultimo minuto in cui saranno aperte.

