Il presidente ucraino spiega che i piani di guerra sono segreti: "Nessuna persona responsabile li svelerebbe"

(LaPresse) “Le Forze Armate dell’Ucraina, la nostra intelligence, le nostre forze di difesa stanno facendo il loro lavoro. Sono sicuro che tutti voi capite cosa sta succedendo, per cosa stiamo combattendo e per cosa ci stiamo impegnando”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, dove spiega che i piani di guerra non saranno svelati: “Non ne sentirete parlare da nessuna persona veramente responsabile. Perché questa è la guerra” dichiara, spiegando però che “gli occupanti devono sapere che li cacceremo fino al confine. Fino al nostro confine, la cui linea non è cambiata”. Poi aggiunge: “Se gli invasori vogliono sopravvivere, è ora che i militari russi fuggano. Tornate a casa. Se avete paura di tornare a casa vostra in Russia, beh, lasciate che questi occupanti si arrendano, e noi garantiremo loro il rispetto di tutte le norme delle Convenzioni di Ginevra”.

