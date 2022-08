AP Photo/Evgeniy Maloletka

L'Alto rappresentate per la politica estera Ue: "Vediamo continuare bombardamenti indiscriminati sui civili, atrocità contro i prigionieri di guerra. Questi giochi d'azzardo nucleari nella centrale di Zaporizhzhia sono pericolosi"

“I ministri discuteranno dell’idea di mettere in atto una missione di addestramento di alto livello per l’esercito ucraino al fine di avere più valore aggiunto” e “per fornire un sostegno più forte agli ucraini. Sarà con noi anche il ministro della Difesa ucraino”. Lo ha annunciato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borell, al suo arrivo al Consiglio informale Difesa a Praga. “In seguito verranno identificati i dettagli in riferimento alla dimensione e alle risorse ma oggi spero che avremo il via libera a questa missione”, ha aggiunto.

“Purtroppo la situazione non è migliore. Vediamo continuare bombardamenti indiscriminati sui civili, atrocità contro i prigionieri di guerra. Questi giochi d’azzardo nucleari nella centrale di Zaporizhzhia sono qualcosa di molto pericoloso. Quindi la situazione sul terreno continua è essere molto brutta, gli ucraini hanno molto bisogno del nostro supporto e continueremo a fornire il supporto sia con capacità militari e sia con l’idea di una missione di addestramento dell’esercito di Kiev”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio informale Difesa a Praga.

La squadra di ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che dovrà recarsi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è arrivata a Kiev lunedì sera e il direttore dell’Aiea, Rafael Grossi, ha riferito che il team da lui guidato visiterà l’impianto da mercoledì a sabato. Lo riporta il Guardian. “Dobbiamo proteggere la sicurezza dello stabilimento nucleare più grande d’Ucraina e d’Europa”, ha scritto Grossi su Twitter.

