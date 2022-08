La presidente della Commissione Europea ha parlato al Bled Strategic Summit in Slovenia

“L’era dei combustibili fossili russi in Europa sta per finire. E con la libertà dal ricatto arriverà un maggiore potere di difendere le regole globali. Porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili russi è solo il primo passo”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al 17° Bled Strategic Summit in Slovenia. “Stiamo riducendo sostanzialmente il nostro fabbisogno di gas importato perché dobbiamo prepararci per una potenziale interruzione totale del gas russo”, ha aggiunto. “Per questo abbiamo chiesto agli Stati membri di ridurre il consumo di gas del 15% e di conservarlo negli stoccaggi”.

