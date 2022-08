Così il presidente ucraino nel video diffuso nella notte

“Ci stiamo preparando per una nuova settimana, sarà molto attiva. Sono previste importanti visite dei partner in Ucraina. Riprenderò gli appelli agli stati e alle nazioni che ci sostengono. E, soprattutto, stiamo lavorando per garantire nuove restrizioni per la Russia a causa della guerra e nuovi pacchetti di supporto per i nostri difensori, per il nostro stato.Supporto alla difesa – armi e munizioni, supporto finanziario, supporto politico, supporto mediatico, supporto per la nostra ricostruzione -. Ogni giorno, ogni il pubblico ufficiale deve dimostrare risultati nella sua area di responsabilità. Solo lavorare per ottenere risultati dà diritto a ricoprire incarichi pubblici .Questo dovrebbe essere ricordato da tutti coloro che hanno ricevuto il potere”. Così il presidente Zelensky in un video diffuso nella notte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata